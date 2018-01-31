"Байкал Сервис" расширяет возможности "Личного кабинета"

Транспортная компания представила пользователям новый функционал своего сервиса.

Клиентам стали доступны две опции: ориентировочная дата прибытия груза и отображение связи между заявкой и созданной на ее основании квитанцией. Модернизация личного кабинета коснулась также и юзабилити интерфейса. В частности, появились виджеты основных сервисов, помогающие быстро перейти в нужный раздел. Продолжилась работа и над так называемой "клиентской частью", такой как наличие адекватной оперативной обратной связи, упрощение процедур, отображение полной и актуальной информации о грузах. Теперь пользователи могут решать многие вопросы без обращения в контактный центр компании–перевозчика или личному менеджеру.

Напомним, что переработанный личный кабинет ТК "Байкал Сервис" представила в конце сентября прошлого года. На протяжении почти трех месяцев компания переводила своих клиентов на новую версию, параллельно собирая обратную связь от пользователей и дорабатывая сервис в соответствии с их пожеланиями. Итоги первого отчетного периода показали, что лояльность клиентов к новому продукту выросла на 20%.