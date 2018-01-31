Эксгибиционист караулит детей возле школы №50 в Нижнем Тагиле

Молодой человек лет тридцати терроризирует школьников не в первый раз. Около четырех лет назад его неоднократно видели на территории учреждения, но после этого он пропал.

Его визиты возобновились с 6 января этого года. Он появляется на территории школы и утром, и днем, и вечером. Детей не трогает, но сильно пугает, обнажаясь перед ними. Может постучать в окно. Если видит, что идет мужчина, либо ребенок с телефоном, то быстро уходит рассказывает заместитель директора школы № 50 по правовому воспитанию Марина Кучеренко.

О ситуации сотрудники учебного заведения проинформировали руководство полиции Нижнего Тагила и лично начальника городской полиции, полковника Ибрагима Абдулкадырова. Сразу после этого в ежедневном режиме началось патрулирование территории школы сотрудниками полиции из ОП № 16.

В пресс-службе полиции подтвердили, что информация о неадекватном мужчине поступила в органы правопорядка.

По данному факту проводятся проверка и ряд определенных мероприятий по установлению личности этого человека сообщили корреспонденту TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

Представители школы выложили в интернете информацию для родителей учеников:

Только за одну неделю поступили сообщения от родителей пяти учеников и двух педагогов. Со слов детей, появляется тип на школьном дворе. Чаще со стороны дома № 109 по улице Красноармейской. Детей не трогает, но сломать их психику может написано в сообщении.

В школе родителям учеников младших классов рекомендовали сопровождать детей по пути в образовательное учреждение.

Некоторые ученики младших классов пугаются: кто-то бежит домой и жалуется родителям, кто-то бежит в школу говорят в учреждении.

Приметы мужчины: на вид ему около 30 лет, худощавого телосложения, одет в черную куртку с капюшоном и черные джинсы. Лицо практически всегда закрыто капюшоном.