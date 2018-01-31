Глава ТСЖ в Ивделе был оштрафован из-за долгов подчиненного по алиментам

Мужчина, который работал в одном из ТСЖ в Ивделе, не платил алименты и задолжал своему ребенку около 100 000 рублей. Чтобы возместить семье нарушителя образовавшийся долг, судебные приставы обратились к руководителю мужчины.

На предприятие был направлен исполнительный лист о том, что из зарплаты сотрудника необходимо удерживать процент и перечислять определенную сумму в счет выплаты алиментов.

Однако руководитель требование не выполнил, за что судебные приставы привлекли его к административной ответственности. Из-за нарушения законодательства об исполнительном производстве главу ТСЖ оштрафовали на 15 000 рублей, сообщает интернет-газета Znak.