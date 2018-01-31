Носов поднял вопрос о компенсации за проезд до Екатеринбурга для больных тагильчан

Градоначальник обратил внимание на проблему очередей, в которых приходится ждать приема врача тагильчанам по время поездок в Екатеринбург. Некоторые пациенты и вовсе не могут записаться на прием по телефону. Носов пообещал рассматривать каждую такую жалобу лично.

Также мэр Нижнего Тагила обратил внимание социальных служб и чиновников от медицины на вопрос компенсации гражданам, которые отпрашиваются с работы, чтобы получить медицинскую услугу в столице Среднего Урала.

Никто не думает о том, что съездить до Екатеринбурга на прием довольно накладно. Каждый случай переадресации отсюда в Екатеринбург буду разбирать лично и ставить вопрос о компенсации из областного бюджета этих затрат. Кто оплатит дорогу? Кто оплатит время, которое человек потерял, отпрашиваясь с работы? И я требую, чтобы на эти вопросы были даны исчерпывающие ответы системой здравоохранения Свердловской области. Не прошу, не умоляю, а требую заявил Сергей Носов.

Также мэр Нижнего Тагила озвучил вопрос по анализу медицинских услуг в городе. Носов подчеркнул, что город готов предоставлять по графику социальные автобусы, которые смогут возить пациентов из поликлиник, где оказывается не весь спектр услуг, в больницы.

Это будет в обязательном порядке, потому что это требование людей подчеркнул градоначальник.