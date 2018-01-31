Новый военно-патриотический комплекс может расположиться в Нижнем Тагиле

Автошкола ДОСААФ по адресу улица Автомобилистов, 1 прекратила свое существование в 2015 году. Здание, в котором находилась одна из автошкол, на данный момент пустует. В нем хотят расположить современный военно-патриотический комплекс, где можно будет проводить военные сборы для учащихся школ Нижнего Тагила.

Предложение было одобрено мэром Нижнего Тагила. Взрослые тоже могут заинтересоваться будущим комплексом в целях посещения теоретических военных занятий и возможности проверить физические возможности, добавил глава города. Для более глубокого патриотического воспитания, теория будет включать в себя историю великих побед нашей страны. На этой неделе, например, состоится празднование 75-летия Сталинградской битвы. В честь этого события планируется провести митинг. Помимо этого, в мае 2018 года пройдут праздничные мероприятия в честь столетия дня пограничника, сообщает телекомпания "Тагил-ТВ".