«Ученик года - 2018» будет выбран в Нижнем Тагиле 2 февраля

Ранее школьники прошли заочные этапы состязаний. На суд жюри попали портфолио конкурсантов, в которых объединены творческие, научные и спортивные достижения ребят. Также эксперты оценивали видеоролики об «Умных технологиях» и эссе на тему «Я - гражданин».

В финал смогли пройти девять самых талантливых и активных ребят.

2 февраля финалисты выступят на сцене ГДДЮТ с творческой презентацией о роли человека в мире. Также пройдет мозговой штурм по актуальным проблемам современного общества. Кроме того, ребята представят инфографике «Театр - истинный храм искусства».

Победители городского финала пройдут в региональный этап конкурса «Ученик года - 2018», передает телеканал «Тагил-ТВ».