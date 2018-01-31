«Ученик года - 2018» будет выбран в Нижнем Тагиле 2 февраля
31 января, 08:30Общество
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Тагильские ребята из разных школ города продолжают участие в образовательном конкурсе «Ученик года - 2018». Уже 2-го февраля состоится финал мероприятия.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее школьники прошли заочные этапы состязаний. На суд жюри попали портфолио конкурсантов, в которых объединены творческие, научные и спортивные достижения ребят. Также эксперты оценивали видеоролики об «Умных технологиях» и эссе на тему «Я - гражданин».
В финал смогли пройти девять самых талантливых и активных ребят.
2 февраля финалисты выступят на сцене ГДДЮТ с творческой презентацией о роли человека в мире. Также пройдет мозговой штурм по актуальным проблемам современного общества. Кроме того, ребята представят инфографике «Театр - истинный храм искусства».
Победители городского финала пройдут в региональный этап конкурса «Ученик года - 2018», передает телеканал «Тагил-ТВ».
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