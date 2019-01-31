18-летняя любовница Гуфа из Екатеринбурга ждет ребенка

Яна Шевцова из Екатеринбурга, является бывшей любовницей рэпера Гуфа, заявила о своей беременности. 18-летняя девушка утверждает, что ждет ребенка от певца. Шевцова считает, что в том, что она беременная от бывшего любовника, нет ничего «грандиозного». Шевцова пояснила, что ездила к парню, когда находилась на выходном.