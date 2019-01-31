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18-летняя любовница Гуфа из Екатеринбурга ждет ребенка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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18-летняя любовница Гуфа из Екатеринбурга ждет ребенка

Сегодня, 12:30ОбществоФото: личная страница Яны Шевцовой/ yana_shevczova
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