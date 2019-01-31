18-летняя любовница Гуфа из Екатеринбурга ждет ребенка
18-летняя Яна Шевцова, которая после разрыва с рэпером ушла на Дом-2, ждет ребенка от певца.
Яна Шевцова из Екатеринбурга, является бывшей любовницей рэпера Гуфа, заявила о своей беременности. 18-летняя девушка утверждает, что ждет ребенка от певца. Шевцова считает, что в том, что она беременная от бывшего любовника, нет ничего «грандиозного». Шевцова пояснила, что ездила к парню, когда находилась на выходном.
Также девушка опубликовала аудио-отрывок разговора. Запись низкого качества, однако слышно, как некто мужским голосом предлагает «скинуть» денег на аборт.
Сам Алексей Долматов заявление участницы Дома-2 никак не прокомментировал, информирует Е1.ru.
Напомним, после разрыва с Гуфом Шевцова отправилась на проект Дом-2, намереваясь построить отношения с одним из участников Захаром Саленко. Свое пребывание на теле-шоу екатеринбурженка начала со стриптиза. В одном из эфиров девушка объявила об окончательном разрыве с певцом.
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