5 жильцов жилого дома эвакуированы в Серове из-за начавшегося пожара

30 января в 14:08 на улице Зелёная в Серове произошёл пожар в квартире 2-го этажа пятиэтажного жилого дома.

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. На место происшествия прибыли 3 единицы спецтехники и 12 человек личного состава. Через 12 минут пожар был ликвидирован, к 14:45 местного времени спасатели разобрали сгоревшие конструкции.