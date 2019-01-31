Альфа-банк начал расширять функционал приложения для бизнеса
Переход от интернет-банкинга для бизнеса в “мобайл”-банкинг сегодня является одним из важнейших трендов рынка мобильных приложений для банковской сферы.
По результатам исследования рынка мобильного банкинга, такой вывод сделали сотрудники аналитического агентства Markswebb.
При развитии приложений для малого предпринимательства, главные игроки этого рынка, в качестве важнейшего приоритета, выделяют расширение функционала мобильного банка. Так, в приложениях лидеров рынка начали появляться функции работы с документами финансового контроля, создания реестров выплат по зарплатному проекту. Хотя еще совсем недавно таких функций не было ни у кого, гласят материалы исследования.
Переход депозитных сделок корпоративных пользователей из бумажного формата в электронный вид дает увеличение в 2 раза объемов привлечения срочных финансов юридических лиц. Так, Альфа-Банк в 2016 году, благодаря предоставлению клиентам возможности оформить депозитную сделку через интернет-банк, добился повышения в десятки раз количества открытых корпоративными клиентами типовых депозитов. Теперь, Альфа-Банк перешел на новый уровень в этом направлении и функционал интернет-банкинга переносит в мобильный формат, предлагая срочные депозиты для корпоративных клиентов. Об этом рассказало bel.ru.
Срок депозита в мобильном банке составляет от 1 дня до 3 лет, минимальный объем депозита достигает 50 000 рублей/долларов США/EUR, а максимальный объем может доходить до 6 000 000 000 рублей/ 30 000 000 долларов США/EUR. Оформить такой депозит можно будет менее, чем за 1 минуту, а процентная ставка находится в зависимости от объема и срока депозита.
Глава блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин рассказал, что мобильный банк на настоящий момент является основой дистанционного взаимодействия банка с корпоративными клиентами. Они отдают предпочтение пользованию именно мобильным-банкингом для самых распространенных операций, от контроля и менеджмента своих платежей и счетов до получения кредита. Теперь пользователи уже не только хотят иметь возможность делать эти действия онлайн, но и делать это в любой момент, с помощью инструмента, который у них всегда находится под рукой. Спрос на расширение функций мобильного банка среди клиентов Альфа-Банка, мотивирует компанию постоянно развиваться в этом направлении, объяснил Осин.
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