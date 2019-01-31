Альфа-банк начал расширять функционал приложения для бизнеса

По результатам исследования рынка мобильного банкинга, такой вывод сделали сотрудники аналитического агентства Markswebb.

При развитии приложений для малого предпринимательства, главные игроки этого рынка, в качестве важнейшего приоритета, выделяют расширение функционала мобильного банка. Так, в приложениях лидеров рынка начали появляться функции работы с документами финансового контроля, создания реестров выплат по зарплатному проекту. Хотя еще совсем недавно таких функций не было ни у кого, гласят материалы исследования.

Переход депозитных сделок корпоративных пользователей из бумажного формата в электронный вид дает увеличение в 2 раза объемов привлечения срочных финансов юридических лиц. Так, Альфа-Банк в 2016 году, благодаря предоставлению клиентам возможности оформить депозитную сделку через интернет-банк, добился повышения в десятки раз количества открытых корпоративными клиентами типовых депозитов. Теперь, Альфа-Банк перешел на новый уровень в этом направлении и функционал интернет-банкинга переносит в мобильный формат, предлагая срочные депозиты для корпоративных клиентов. Об этом рассказало bel.ru.

Срок депозита в мобильном банке составляет от 1 дня до 3 лет, минимальный объем депозита достигает 50 000 рублей/долларов США/EUR, а максимальный объем может доходить до 6 000 000 000 рублей/ 30 000 000 долларов США/EUR. Оформить такой депозит можно будет менее, чем за 1 минуту, а процентная ставка находится в зависимости от объема и срока депозита.