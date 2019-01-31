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Домыслы детей? Слухи о буме извращенцев в Нижнем Тагиле не подтверждаются полицией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Домыслы детей? Слухи о буме извращенцев в Нижнем Тагиле не подтверждаются полицией

Сегодня, 15:36ОбществоЮлия СувороваФото: pixabay.com
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