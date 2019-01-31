Домыслы детей? Слухи о буме извращенцев в Нижнем Тагиле не подтверждаются полицией

Сразу несколько тагильчан в соцсетях и в беседе с редакцией рассказали, что видели на ГГМ рядом со школами №№ 69 и 40 подозрительного мужчину в синем пуховике. Он гулял рядом со школами, а затем преследовал нескольких девочек. Однако никто из горожан до сих пор не обратился в полицию.

Вчера и позавчера он пытался догнать двух девочек, одна успела добежать до магазина и позвонить оттуда маме, которая за ней пришла. Еще вчера за другой девочкой пошёл, она пока шла, позвонила маме, та выбежала из подъезда, мужик увидел и убежал,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.

Также, со слов одной из тагильчанок, рядом со школой 30 января ходил мужчина, который смотрел на девочек и держал руку в области гениталий.

Несмотря на то, что сразу несколько горожан видели подозрительного мужчину, который проявляет интерес к школьницам, обращений в полицию не было. Все сведения об онанисте размещаются тагильчанами в соцсетях, что не несет за собой никаких мер, но при этом вызывает беспокойство у детей и родителей, которые начинают опасаться простых прохожих.