Домыслы детей? Слухи о буме извращенцев в Нижнем Тагиле не подтверждаются полицией
Жители Нижнего Тагила в соцсетях сообщают о подозрительном мужчине, замеченном рядом со школами в нескольких районах города. Со слов тагильчан, мужчина следит за школьницами и демонстрирует свои гениталии. Однако ни одного обращения по данному факту в полицию не поступало.
Сразу несколько тагильчан в соцсетях и в беседе с редакцией рассказали, что видели на ГГМ рядом со школами №№ 69 и 40 подозрительного мужчину в синем пуховике. Он гулял рядом со школами, а затем преследовал нескольких девочек. Однако никто из горожан до сих пор не обратился в полицию.
Вчера и позавчера он пытался догнать двух девочек, одна успела добежать до магазина и позвонить оттуда маме, которая за ней пришла. Еще вчера за другой девочкой пошёл, она пока шла, позвонила маме, та выбежала из подъезда, мужик увидел и убежал,рассказала редакции TagilCity.ru жительница Нижнего Тагила.
Также, со слов одной из тагильчанок, рядом со школой 30 января ходил мужчина, который смотрел на девочек и держал руку в области гениталий.
Несмотря на то, что сразу несколько горожан видели подозрительного мужчину, который проявляет интерес к школьницам, обращений в полицию не было. Все сведения об онанисте размещаются тагильчанами в соцсетях, что не несет за собой никаких мер, но при этом вызывает беспокойство у детей и родителей, которые начинают опасаться простых прохожих.
Нужны факты обращений, если кто-то видит подозрительного или нарушающего порядок человека, нужно сразу набирать полицию и сообщать, тогда будет возможность реагирования,сказали редакции в МУ МВД «Нижнетагильское».
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