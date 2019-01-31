Красота требует жертв: какое место занимает косметика на российском рынке?

Большая часть оборота косметического и парфюмерного рынка приходится на средства по уходу за телом – 108 млрд рублей, лицом – 126 млрд рублей и волосами – 120 млрд рублей. Еще один крупный сегмент – парфюмерия: женская – 108 млрд рублей и мужская – 60 млрд рублей. На третьем месте средства макияжа – 78 млрд рублей. В среднем россиянки тратят на декоративную косметику 1150 рублей в год.

В Свердловской области, по данным Ru-Stat.ru, товарооборот косметических средств и парфюмерии в период с января по октябрь 2018 года составил $9 млн. Из них основной товарооборот пришелся на средства для макияжа, ухода за кожей, маникюра или педикюра (44%) и средства для волос (20%).

Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отмечает, что косметический рынок в России растет примерно на 3-4% в год. Однако такой рост вызван не покупательской способностью, а повышения стоимости товаров.

Доля отечественных производителей на рынке косметики в стране составляет лишь 35%. Наиболее хорошие показатели у средств по уходу за волосами и телом, а также у зубных паст. 60% этой продукции сделано в РФ, но из импортных составляющих. Из-за этого, как предупреждают производители, цены на косметику могут повыситься.

На сегодняшний день мы на 90% все наше сырье потребляем из-за рубежа. Поэтому в этом плане нам нужно быть достаточно свободными. Конечно нужна поддержка государства в этом плане, потому что есть и НИИ, есть и светлые умы, которые не только с точки зрения дизайна, но и с точки зрения производных для производства этой продукции готовы делать,рассказал Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Однако крупные и средние производители не жалуются на конкуренцию, не смотря на то, что в массовом сегменте она обострилась. В магазинах присутствует значительный объем зарубежной продукции, но отечественные марки пользуются большей популярностью.

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Например, в Свердловской области крупнейшим производителем косметики является концерн «Калина». В 2011 году фабрика вошла в состав международной компании Unilever. При этом европейцы сохранили выпуск наиболее популярных среди россиян брендов концерна – «Черный жемчуг», «Чистая линия», «Сто рецептов красоты», «Бархатные ручки». Руководство Unilever не планирует отказываться от выпуска этих брендов, так как они приносят ценность потребителю и бизнесу – ежегодно компания предлагает своим потребителям более 300 инноваций, а производство насчитывает до 1,8 млн. единиц продукции в день.

Сложности у производителей могут возникнуть в связи с тем, что косметическую продукцию могут обязать дополнительной маркировкой для защиты от контрафакта. Однако участники рынка не видят в этом особой необходимости.