Массовые мероприятия в закрытых помещениях приостановлены в Нижнем Тагиле с 1 февраля

Решение об ограничении на проведение мероприятий в городе было принято на заседании штаба по гриппу, которое провёл замглавы мэрии Нижнего Тагила Валерий Суров.

Заболевает в Нижнем Тагиле как взрослое, так и юное население. За январь 2019 года 51 тагильчанин заболел гриппом. С 28 по 31 января такой же диагноз поставлен 24 жителям. Наибольшее число заболевших фиксируется в Тагилстроевском и Ленинском районах.

Карантин объявлен в школе №50. Ограничена работа медучреждений города. Увеличено время работы неотложной помощи. С 30 января поликлиники Нижнего Тагила перестали принимать здоровых детей.