Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Массовые мероприятия в закрытых помещениях приостановлены в Нижнем Тагиле с 1 февраля
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Thermometer 3904288 960 720

Массовые мероприятия в закрытых помещениях приостановлены в Нижнем Тагиле с 1 февраля

Сегодня, 17:51ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Позорные долги, миллионные иски и 43 рубля президенту: итоги недели в Нижнем Тагиле
Будни в Нижнем Тагиле: баян, сказы Бажова и «Зеленая книга»
Романов, Лисина, Петров и Потанин: приставы требуют долги с депутатов тагильской думы