Многодетный свердловчанин потребовал предоставить для себя удобное время для отпуска

При составлении графика отпусков работодатель не учел желание своего сотрудника, который воспитывает трех детей до 12 лет, пойти в отпуск в июне. Вместо летнего месяца работодатель включил в график отпусков март 2019 года.

Мужчина обратился в прокуратуру, поскольку согласно Трудовому кодексу, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, могут выбирать нужное им время для отпуска.