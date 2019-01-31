Многодетный свердловчанин потребовал предоставить для себя удобное время для отпуска
Сегодня, 06:30ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Многодетный отец из Красноуфимска отстоял право на получение отпуска в нужное ему время.
При составлении графика отпусков работодатель не учел желание своего сотрудника, который воспитывает трех детей до 12 лет, пойти в отпуск в июне. Вместо летнего месяца работодатель включил в график отпусков март 2019 года.
Мужчина обратился в прокуратуру, поскольку согласно Трудовому кодексу, работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, могут выбирать нужное им время для отпуска.
Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, руководителю организации вручено предостережение, и график отпусков скорректирован с учетом пожеланий многодетного отца.
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