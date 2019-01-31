Находящаяся в розыске жительница Красноуральска была поймана благодаря селфи
Ранее судимая жительница Красноуральска была обязана отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции, но не исполняла возложенных на неё обязанностей и в итоге скрылась из города. Сотрудники ГУФСИН объявили её в розыск, а найти беглянку помогло селфи в интернете.
Жительница Красноуральска была осуждена на 2 года условно за кражу и состояла на учёте районного филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. В положенное время она там не отмечалась, а под конец и вовсе изменила место жительства и скрылась от контроля сотрудников УИИ. После этого суд приговорил её к реальному 2-годичному сроку в колонии общего режима.
На странице женщины в социальных сетях сотрудники отдела розыска обнаружили селфи, на котором осужденная позировала на фоне магазина торговой сети в корпоративной форме. Последовали звонок и запрос на предприятие, а 28 января беглянку задержали на съёмной квартире. Теперь её доставят в изолятор временного содержания полиции, а потом этапируют в женскую колонию общего режима, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.
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