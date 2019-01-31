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Находящаяся в розыске жительница Красноуральска была поймана благодаря селфи
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Находящаяся в розыске жительница Красноуральска была поймана благодаря селфи

Сегодня, 08:00ОбществоФото: 66.fsin.su
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