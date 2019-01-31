Находящаяся в розыске жительница Красноуральска была поймана благодаря селфи

Жительница Красноуральска была осуждена на 2 года условно за кражу и состояла на учёте районного филиала Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН. В положенное время она там не отмечалась, а под конец и вовсе изменила место жительства и скрылась от контроля сотрудников УИИ. После этого суд приговорил её к реальному 2-годичному сроку в колонии общего режима.