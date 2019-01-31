Педагоги из 4 стран приняли участие в научно-практической конференции в Нижнем Тагиле
Сегодня, 22:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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29 января в Нижнем Тагиле состоялась научно-практическая конференция «Транспрофессионализм как предиктор социально-профессиональной мобильности молодежи».
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижний Тагил приехали педагоги из 11 регионов РФ, а также из Италии, Узбекистана, Китая.
В рамках НПК обсудили психолого-педагогические проблемы развития профобразования и вопросы профмобильности молодежи, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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