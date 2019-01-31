Рабочая группа по обсуждению переноса колоний из города создана в Нижнем Тагиле

В состав рабочей группы по вопросу количества колоний в Нижнем Тагиле вошли представители администрации, городской думы, прокуратуры и общественности. Об этом сообщил председатель комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике Вадим Раудштейн на 22-м заседании думы 31 января.

По поручению думы была сформирована рабочая группа, которая рассматривает вопрос о возможности сокращения учреждений отбывания наказания на территории Нижнего Тагила,сообщил Раудштейн.

В ходе доклада об итогах работы полиции Нижнего Тагила полковник Абдулкадыров сообщил, что занимается обсуждением вопроса о сокращении количества учреждения исполнения наказания.

Я неоднократно говорил об этом предложении на всех уровнях. Последнее время, вроде бы меня услышали, чтобы провести сокращение количества таких заведений на территории нашего города.

Начальник нижнетагильской полиции сообщил, что количество учреждений негативно влияет на криминогенную обстановку в городе.

В колониях содержатся от 7 до 10 тысяч человек. Из них часть отбывает наказание по тяжким и особо тяжким преступлениям. Большинство содержащихся в исправительных учреждениях прибывает к нам из других городов. Значительная часть освободившихся остаётся в Нижнем Тагиле, что не способствует улучшению криминогенной ситуации. Есть единичные случаи совершения такими лицами тяжких преступлений. Я думаю, что этим вопросом мы ещё займёмся вместе с депутатами думы Нижнего Тагила и с депутатами Законодательного собрания,отметил полковник Абдулкадыров.

3 Балыбердин предложил начальнику ГУФСИН перенести часть колоний из Нижнего Тагила Фото Некоторые исправительные учреждения Нижнего Тагила могут быть закрыты и перенесены в другие населенные пункты.