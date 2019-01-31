Разбор ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:41ОбществоАнна ГригорьеваФото: скриншот с камер «Сети Тагила»
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В Нижнем Тагиле на Театральной площади начался разбор ледового городка. На сегодняшний день, 31 января, почти демонтирована новогодняя елка.
Сюжеты: Нижний Тагил
Демонтаж ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле. После разбора ледяных горок и скульптур будет открыт проезд со стороны проспекта Строителей. Ранее дата открытия назвалась 1 февраля.
По городским камерам наружного наблюдения видно, что на сегодняшний день, 31 января, разобрана только новогодняя елка, от нее осталась лишь часть каркаса. Горки остаются на прежнем месте.
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