Разбор ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле

Демонтаж ледового городка проходит на Театральной площади в Нижнем Тагиле. После разбора ледяных горок и скульптур будет открыт проезд со стороны проспекта Строителей. Ранее дата открытия назвалась 1 февраля.

По городским камерам наружного наблюдения видно, что на сегодняшний день, 31 января, разобрана только новогодняя елка, от нее осталась лишь часть каркаса. Горки остаются на прежнем месте.