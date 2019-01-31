Свердловской паре грозит до 5 лет за издевательства над собакой

Следствие считает, что 21 ноября 2018 года уроженка Свердловска 1988 года рождения вместе с уроженцем Тавды 1986 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения в Екатеринбурге. Они заманили бездомную собаку в нежилой дом на улице Стахановская, где связали животное. Мужчина нанес не менее 20 колото-резанных ран в голову и туловище собаки. После этого злоумышленники оставили животное умирать в подвальном помещении того же дома.