Свердловской паре грозит до 5 лет за издевательства над собакой
Два жителя Свердловской области обвиняются в жестоком обращении с собакой, им грозит до 5 лет лишения свободы.
Следствие считает, что 21 ноября 2018 года уроженка Свердловска 1988 года рождения вместе с уроженцем Тавды 1986 года рождения находились в состоянии алкогольного опьянения в Екатеринбурге. Они заманили бездомную собаку в нежилой дом на улице Стахановская, где связали животное. Мужчина нанес не менее 20 колото-резанных ран в голову и туловище собаки. После этого злоумышленники оставили животное умирать в подвальном помещении того же дома.
По заключению эксперта, сделанному на основании характера и области нанесения ран, подозреваемые наносили ранения с целью причинения животному страданий.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РФ. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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