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Жителю Перми грозит до 5 лет за применение насилия к представителям власти
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жителю Перми грозит до 5 лет за применение насилия к представителям власти

Сегодня, 13:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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