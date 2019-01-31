Жителю Перми грозит до 5 лет за применение насилия к представителям власти

Следствие установило, что 24 ноября около 4 часов ночи житель Перми находился в состоянии алкогольного опьянения у кафе на улице Кирова в поселке Ачит. Мужчина применил насилие в отношении водителя-сотрудника группы тылового обеспечения МО МВД России «Красноуфимский» и полицейского ОР ППСП МО МВД России «Красноуфимский». После этого житель Перми был задержан.