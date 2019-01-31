Жителю Перми грозит до 5 лет за применение насилия к представителям власти
Сегодня, 13:27ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Перми обвиняется в применении насилия к представителям власти в поселке Ачит, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
Следствие установило, что 24 ноября около 4 часов ночи житель Перми находился в состоянии алкогольного опьянения у кафе на улице Кирова в поселке Ачит. Мужчина применил насилие в отношении водителя-сотрудника группы тылового обеспечения МО МВД России «Красноуфимский» и полицейского ОР ППСП МО МВД России «Красноуфимский». После этого житель Перми был задержан.
Следствие собрало доказательную базу. Уголовное дело после утверждения прокуратурой Ачитского района передано в суд.
Подозреваемый обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает Следственной управление СК России по Свердловской области.
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