ЖКХ в России: сколько и за что платит население регионов?

Сбербанк РФ заявил, что в среднем россияне платят за услуги ЖКХ 5038 рублей в месяц, что составляет 11,4% от дохода семьи. Люди, проживающие в регионах РФ, замечают разницу цен в отношении ЖКХ.

Какие же основные пункты в платежках продолжают расти в цене?

Увеличение цен тарифов за вывоз и переработку ТКО

С 1 января 2019 года в силу вступила «мусорная реформа». Настоящий ажиотаж в стране возник из-за роста цен за мусор. Новые тарифы для населения существенно отражаются на бюджете россиян.

Например, семья, состоящая из трех человек и проживающая в квартире площадью 60 квадратных метров, в 2019 году начнет платить за ТБО в 2–4 раза больше. На Крайнем Севере увеличение стоимости выросло аж в 50 раз.

Стоимость не зависит от количества отходов, начисление суммы будет происходить по количеству человек.

Региональные операторы устанавливают свою стоимость за вывоз ТКО. Однако чем дальше населенная территория, тем меньше конкуренции у фирмы. Например, на севере Красноярского края повышение стоимости отмечено в 56 раз. Если раньше семья платила 230 рублей, после принятия «мусорной реформы» цена составит 13 тысяч рублей.

Двухэтапное повышение тарифов на услуги ЖКХ

Фото: Новые Известия

Долг россиян за услуги ЖКХ растет из года в год. Минстрой фиксирует увеличение долгов с 1,4 трлн до 1,5 трлн рублей. Тем не менее, в 2019 году произойдет поэтапное увеличение тарифов на услуги ЖКХ.

С января цена поднимется на 1,7%, с июля – на 2,4%, общий показатель равняется 4,1%. В каждом регионе свой процент увеличения стоимости. В Москве двухэтапное повышение тарифов произойдёт на 6,5%.

Некоторые регионы ещё не определились с мусорным оператором, например, в Челябинске и Новосибирске уже отмечается проблема с ТКО.

Как росли тарифы на услуги ЖКХ

За последние пять лет рост цен на коммунальные услуги варьируется в зависимости от региона.

В Екатеринбурге увеличение цен за холодную воду произошло на 27,5%, за горячую – 47%, за отопление – 29%, электроэнергию – 33%. Однако в Южно-Сахалинске за последнюю пятилетку жители стали платить за горячую воду на 17% меньше, за холодную – на 3,4% больше.

Рост тарифов на услуги ЖКХ может существенно отразиться на финансовом положении россиян, об этом заявила директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Фото: Новые Известия

Качество услуг ЖКХ

В настоящее время отмечается износ сетей в регионах России от 50 до 100%. В Воронежской области износ коммунальной системы составляет 70%, из них ремонтируются только 5%.

Среднее число аварий в России на 1 км сетей в год составляет 1,8–2,4, для сравнения в странах ЕС этот показатель насчитывает 0,15–0,2.