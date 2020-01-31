Для работы в новых детских садах на Гальянке ищут 25 младших воспитателей
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание по комплектованию кадрами трех новых детских садов на Гальянке, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Сюжеты: Нижний Тагил
Первым откроют садик на Муринских прудах, два других откроются осенью. По сообщению начальника управления образования Татьяны Удинцевой, для новых детских садов уже выбраны заведующие, старшие воспитатели. Также нет проблем с набором сторожей и обслуживающего персонала. Для полного обеспечения садиков кадрами не хватает 25 младших воспитателей. Претенденты на должность должны иметь профподготовку по педагогике, для трудоустройства обращаться в МАДОУ «Радость».
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