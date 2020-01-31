Кредиторы «Тагилбанка» подали жалобу в ЕСПЧ на решение о его несостоятельности
Комитет кредиторов «Тагилбанка», который был признан банкротом осенью 2018 года, подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о несостоятельности организации, сообщает Ура.ру со ссылкой на представителя комитета Анну Ловкину.
По словам Ловкиной, поводом для подачи жалобы является выписка из заключения конкурсного управляющего Андрея Сергеева. В ней указано, что на момент банкротства у банка отсутствовал факт недостаточности стоимости его имущества.
Кредиторы выиграли суды о незаконном непредставлении суду и кредиторам заключения, но управляющий до сих пор его не дает.
Представители управляющего вводят суд в заблуждение, что он есть в материалах дела, уточнила Ловкина.
Адвокат «Тагилбанка» утверждает, что согласно решениям суда, Центробанк является единственным органом, который может дать заключение о финансовом состоянии организации после отзыва лицензии.
В России нет прецедента по возврату незаконно отозванной лицензии. Кредиторы «Тагилбанка» подали жалобу в Европейский суд по правам человека, потому что России система правосудия является неэффективной, рассказала адвокат.
В 2018 году Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию за «неисполнение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность» и «создание угрозы кредиторам и вкладчикам».