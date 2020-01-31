Мэрия Ирбита попросила местных жителей собрать деньги для пострадавших от взрыва газа
В Ирбите мэрия объявила сбор средств для жильцов пятиэтажки, пострадавших от взрыва газа. Власти выплатят жильцам дома по 5 тысяч рублей, пишет Znak.
Администрация города выдаст единовременную компенсацию за разрушенные квартиры и испорченное имущество в размере 5 тысяч рублей. Мэр Николай Юдин обратился к жителям города с просьбой пожертвовать деньги для оказания помощи жильцам.
Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета не безграничны, сказал мэр.
Он сообщил, что пострадали 29 человек из 15 квартир. Объем предполагаемой помощи уже вызвал недовольство у жителей поврежденного дома. Пострадавшие от взрыва говорят, что власти хотят решить проблему силами местных жителей.
Хлопок вследствие возгорания газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме на улице Комсомольской 28 января. 120 жильцов были эвакуированы из дома. При взрыве погиб 17-летний молодой человек. Он был студентом техникума, в Ирбите жил у бабушки, родители проживают в Екатеринбурге. Одна из отрабатываемых версий - суицид. Незадолго до взрыва погибший юноша расстался со своей девушкой.