Мэрия Ирбита попросила местных жителей собрать деньги для пострадавших от взрыва газа

Администрация города выдаст единовременную компенсацию за разрушенные квартиры и испорченное имущество в размере 5 тысяч рублей. Мэр Николай Юдин обратился к жителям города с просьбой пожертвовать деньги для оказания помощи жильцам.

Со своей стороны мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать их в трудную минуту, однако возможности муниципалитета не безграничны, сказал мэр.

Он сообщил, что пострадали 29 человек из 15 квартир. Объем предполагаемой помощи уже вызвал недовольство у жителей поврежденного дома. Пострадавшие от взрыва говорят, что власти хотят решить проблему силами местных жителей.