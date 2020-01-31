На Урале врачи доставляют анализы пациентов в лабораторию на такси

Депутат думы Чусового в Пермском крае посетил с коллегами с рабочим визитом медицинские учреждения города в субботу, 22 января. По его словам, «медицина в городе находится в катастрофическом состоянии».

Вызывает сомнения правильность самого процесса доставки в лабораторию взятых на медицинские анализы биоматериалов <…> на такси (расстояние 4 километра), а также доставка в экстренных случаях врачей из дома в больницу на такси, поясняет депутат.

При этом, он указывает, что страхование жизни и здоровья от несчастных случаев в договоре с компанией по перевозке пассажиров не прописана.

Также, по словам Аннакулиева, вместо терапевта в поликлинике на улице Ленина принимают больных фельдшеры, а узких специалистов не хватает. Из-за недостаточного количества сотрудников возникает нагрузка на медперсонал и ему приходится «в буквальном смысле живет на работе».