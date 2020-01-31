Общественники просят нового Генпрокурора РФ возобновить дело о гибели группы Дятлова
Фонд памяти группы Дятлова и родственники погибших туристов направят обращение новому Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой заняться уголовным делом о гибели туристов, сообщает Ура.ру со ссылкой на руководителя фонда Игоря Кунцевича и адвоката Евгения Черноусова.
Общественники и родственники погибших планируют в ближайшее время отправить обращение, чтобы Генпрокурор РФ истребовал из Екатеринбурга уголовное дело туристов и дал ему оценку.
Наша позиция: нельзя считать делом то, на котором нет номера и в постановлении о возбуждении которого не указана статья, говорит адвокат Евгений Черноусов.
После того, как гепрокурор даст оценку, родственники дятловцев совместно с фондом намерены добиваться пересмотра или возбуждения нового дела следственным комитетом. Большинство дятловцев считают, что настоящее уголовное дело засекречено. Исследователи придерживаются мнения, что группа погибла в результате техногенного воздействия — ракеты или при испытаниях оружия.
Девять туристов во главе с Игорем Дятловым погибли второго февраля 1959 года на склоне горы Холатчахль на Северном Урале. Почти все они были студентами Уральского политехнического института (ныне — УрФУ). Обстоятельства произошедшего и причина смерти туристов до конца не установлены. В течение прошлого года прокуратура проводила проверки по факту гибели группы.