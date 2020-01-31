Общественники просят нового Генпрокурора РФ возобновить дело о гибели группы Дятлова

Общественники и родственники погибших планируют в ближайшее время отправить обращение, чтобы Генпрокурор РФ истребовал из Екатеринбурга уголовное дело туристов и дал ему оценку.

Наша позиция: нельзя считать делом то, на котором нет номера и в постановлении о возбуждении которого не указана статья, говорит адвокат Евгений Черноусов.

После того, как гепрокурор даст оценку, родственники дятловцев совместно с фондом намерены добиваться пересмотра или возбуждения нового дела следственным комитетом. Большинство дятловцев считают, что настоящее уголовное дело засекречено. Исследователи придерживаются мнения, что группа погибла в результате техногенного воздействия — ракеты или при испытаниях оружия.