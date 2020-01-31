Обвиняемый в убийстве внука свердловчанин признан невменяемым из-за алкоголя
Сегодня, 19:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Следствие просит направить на принудительное лечение 67-летнего свердловчанина, который обвиняется в убийстве одного внука и похищении еще двоих внуков, пишет РИА «Новости».
Проведенная экспертиза выявила, что у мужчины на фоне употребления алкоголя, развилось временное психическое расстройство, которое сопровождалось галлюцинациями. Эксперты сочли, что мужчина несет опасность для окружающих. Дело направили в суд для решения вопроса о принудительном лечении пожилого мужчины.
По версии следствия, в марте 2019 года мужчина несколько раз ударил ножом своего двухлетнего внука, который впоследствии умер от полученных травм. Это произошло на глазах пятилетнего внука обвиняемого. После этого дед посадил его вместе с семилетним братом в машину и увез из дома. Машину остановили инспекторы ДПС на 186 километре трассы «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов».
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