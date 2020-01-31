Руководитель центра развития туризма Нижнего Тагила: «Интерес к городу растёт»

TagilCity.ru: Расскажите об итогах прошлого года.

Павел Балин: Деятельность Центра развития туризма можно разделить на два больших блока. Первый — это работа по совершенствованию туристической инфраструктуры и второй — продвижение туристического потенциала города. Если говорить о первой части, мы выиграли конкурс на получение нескольких субсидий из средств областного бюджета. Субсидия в размере 4,9 миллиона рублей — на благоустройства территории прилегающей к музею изобразительных искусств. Чуть более четырёх миллионов рублей было получено на поддержку и развитие народных художественных промыслов. В рамках этой субсидии совместно с музеем изобразительных искусств была проделана работа по подготовке полиграфической продукции (выпущены книги, рассказывающие об истории и традициях лаковой росписи по металлу и камнерезного искусства, каталог мастеров народно-художественных промыслов Нижнего Тагила, открытки с работами мастеров), закуплено выставочное оборудование для тагильских мастеров, снят презентационный ролик. Туризм — одно из направлений, благодаря которому можно поддерживать и продвигать народно-художественные промыслы. В 2019 году получено 315 тысяч рублей для установки знаков туристской навигации. В дополнение к уже существующей сети туристской навигации установлено еще 14 знаков.

А второй?

Второй блок — это продвижение туристического потенциала территории. Здесь стоит отметить ежегодное участие проектов Центра развития туризма и его партнеров (спортивных, социальных организаций, учреждений культуры) во всероссийской премии в области событийного туризма «Russian Event Awards». На региональном этапе проекты получили высокую оценку. Центр развития туризма получил второе место как «Лучший муниципальный туристско-информационный центр – организатор турсобытий». IV Фестиваль рыжих стал обладателем третьего места в номинации «Лучшее городское уличное театрализованное представление и карнавал». В рамках общенационального финала премии событийный календарь города Нижний Тагил вот уже второй год подряд был признан лучшим в номинации «Лучший муниципальный событийный календарь». Мастера народных художественных промыслом принимали активное участие в выставке-ярмарке «Туристический сувенир». Работы тагильчан были отмечены наградами как на региональном, так и на федеральном уровне.

Можете привести примеры мероприятий, которые запомнились в 2019 году и которыми вы гордитесь?

Можно отметить наш экскурсионный проект «Малахитовая линия», он пользовался большой популярностью. В 2019 году провели 90 экскурсий, а это почти 2000 человек. Был спрос и у горожан и, у гостей из других городов и стран, например, делегация Российской Академии наук, студенты МГУ им. Ломоносова, туристы из Германии, Польши, США. Из событийных мероприятий я бы отметил IV фестиваль рыжих и этнографический фестиваль «Тагильский калейдоскоп». Оба мероприятия из года в год набирают популярность, а «калейдоскоп» по итогам Координационного совета по развития туризма Свердловской области вошел в ТОП-5 событийных мероприятий и получил поддержку на 2020 год. Это несомненно плюс.

В Нижний Тагил приезжают иностранцы и что их интересует?

Конечно, в первую очередь, приезжают близлежащие города и города из УрФО. Есть ряд программ, есть туристические операторы, которые возят к нам туристов. Наш главный пешеходный туристический маршрут «Малахитовая линия» всегда доступен и для самостоятельного посещения. И опять же, в любых форматах — это визуализация (зеленая линия, начерченная на асфальте), знаки туристической навигации, аудиогид, мобильное приложение «Малахитовая линия», так же совместно с компанией 2gis мы нанесли маршрут на городскую карту в мобильное приложение. Ну и, соответственно, путеводители можно найти в электропоезде «Ласточка», информационных стойках центра развития туризма Свердловской области, располагающихся в аэропорту Кольцово и железнодорожном вокзале г. Екатеринбург. Если говорить о зарубежных туристах, то одной из центральных точек притяжения для них являются спортивные мероприятия на горе Долгая - Кубок мира по прыжка на лыжах с трамплина.

Расскажите подробнее.

Это мероприятие традиционно проводится в декабре. 2 года назад международная федерация лыж утвердили нашему городу расширенную квоту мероприятий. Сейчас комплекс трамплинов «Аист» принимает этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин, и русский тур «Синяя птица» (финальные этапы Кубка мира среди женщин) и Континентальный кубок по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин. Если на этапах прошлых лет мы видели зрителей только из России, то сейчас в 2019 году это были и делегации из Польши, Австрии, Чехии, Италии и Германии.

Туристический маршрут разработан на русском и английском языке?

Аудиогиды только на русском, как и приложение. Полиграфические материалы, путеводители - на русском и на английском. Поле для совершенствования — это перевод аудиогидов на иностранные языки. Ну, и тренд китайского туризма — создание аудиогидов на китайском. Это достаточно сложный вопрос, потому что специалистов не так много, а здесь важны не только особенности языка, но и просто особенности восприятия.

Аудиогид разрабатывали с музеем?

В обязательном порядке с городскими музеями. Данный турпродукт хоть и разработан и внедрен Центром развития туризма, но это совместная работа многих структур. Я вам больше скажу, дизайн полиграфической продукции и пилонов «Малахитовая линия», был разработан совместно с инициативной группой студентов и преподавателей с колледжа Искусств имени Строганова.

Как туристы отзываются о Нижнем Тагиле?

На самом деле, для иностранных туристов, приезжающих поддержать свою команду на Кубок мира, это очень интересный опыт, когда можно принять участие не только в мероприятии, но и познакомиться с культурой города. Наш спорткомплекс (Аист — прим.ред.) находится достаточно близко к центру, буквально в 15-минутном доступе от основной инфраструктуры. Болельщики относятся с большим интересом и приходят к нам за материалами о городе и посещают объекты самостоятельно, кому-то мы проводим экскурсии. Например, семья из Польши отметила, и качество проведения этапов Кубка мира в Нижнем Тагиле, все прошло на высшем уровне, так же они были удивлены историей нашего города и тем, что все достопримечательности, которые они посетили, находились в шаговой доступности.

Количество туристов увеличивается с годами?

Да, безусловно, интерес к городу растет. Наш город сочетает в себе большое количество истории и традиций, который не просто канула в лету, а продолжающих существовать и по сей день. Например, индустриальное наследие, которое можно проследить на примере музея завода истории развития техники черной металлургии. От технологий демидовских времен до современности. И все это можно проследить, посетить.

Легенды интересуют туристов?

Вообще, это один из основополагающих принципов туризма. В Тагиле много легенд, продвигая которые можно заработать много маркетинговых плюсов и бонусов. Это лишний раз привлекает внимание. Люди едут и по приезду спрашивают, а правда ли это, что у вас изобрели первый паровоз, велосипед, правда ли что легендарный алмаз «Санси» был куплен Демидовыми и был в Нижнем Тагиле… То есть, люди уже приезжают в некоторой части подкованные.

Можете рассказать об общении с городами-побратимами?

Мы хорошо взаимодействуем с городом Читануга, обмениваемся на наших порталах информацией о ключевых мероприятиях. Чешские делегации у нас часто бывают. Ежегодно мы с ними взаимодействуем в рамках рабочих групп, где обсуждаем взаимодействие между собой, тенденции и тренды в туризме. Зачастую приезжают те, кто уже бывал в Нижнем Тагиле и все отмечают изменения городской инфраструктуры, новые объекты, отмечают исторический потенциал.

У вас на сайте перечислены места и заведения, которые можно посетить. Какие больше всего привлекают тагильчан?

Могу сказать, что по направлению туризма, здесь как всегда классика — музей-завод развития техники и черной металлургии, пользуется популярностью и среди туристов, и среди горожан. Это комплекс трамплинов «Аист», который можно посетить с экскурсией «Взгляд с высоты» по комплексу трамплинов, где рассказывают об основных вехах спорта, самом комплексе и так далее. Гора Белая тоже одно из ключевых зимних направлений. «Малахитовую линию» мы уже отмечали. По досугу… Здесь все зависит от самих туристов. Каждый выбирает то, что ему необходимо, тем более сейчас нет проблем с местами досуга.

Тагильчане в качестве туристов какие направления выбирают?

Китай был одним из таких направлений, которое набирало популярность, так как там большими темпами развивается инфраструктура. Прежде всего, это Хайнань. Но сейчас пока временно в связи с обстановкой приостановлено обслуживание по большей части. Ну, по классике большой популярностью летом пользуется Турция, Сочи, Крым, зимнее направление — Азия.

Какие промыслы у нас в Нижнем Тагиле преобладают и какие пользуются популярностью?

Особой популярностью пользуется лаковая роспись по металлу — подносы. Сейчас в туризме именно народные промыслы — это один из трендов. Продвижение именно этого бренда — одна из основных задач. Туристам интересны территория, занятия люди, которые здесь жили, их потомки.

Кто предложил проводить «Фестиваль рыжих» в Тагиле?

Идея была такова, что Нижний Тагил известен всем как промышленный город, достаточно суровый. Мы исходили из того, чем можно удивить. Первый фестиваль был тестовым и он вызвал положительный отклик. Он собирает все больше людей. Идея не нова, она есть и в других городах. Самый крупный фестиваль Red Head Days проводится в Нидерландах в Тиллбурге. И это очень большой фестиваль, двухдневный, который собирает порядка 40 тысяч людей, именно рыжих со всей Европы. У нас есть успешные примеры проведения фестиваля, а потому нам есть куда развиваться.

Как проходят этнографические фестивали?

Плюсом нашего фестиваля «Тагильский калейдоскоп» является то, что он многонациональный. Тут были вогулы, манси, этнические немцы, татары, башкиры. Объединение народов сейчас в традициях современного общества. Фестиваль показывает все традиции тех народов, которые проживали на Урале. На координационном совете по развитию туризма, который прошел в декабре, мы презентовали этот проект, вынесли его на то, чтобы Свердловская область поддержала на 2020 год и наше событийное мероприятие получило поддержку. Мы надеемся, что в этом году он пройдет более масштабно. У нас будет центральная сцена, где выступят различные коллективы Урала и России. Будет ярмарка мастеров народных и художественных промыслов, детская площадка для самых маленьких участников, а также планируется гастрономическая площадка, чтобы каждый участник мог подкрепиться.

Где это проходит?

Первые фестивали мы проводили на Лисьей горе, так как проведение фестиваля было связано с исторической составляющей, а Лисья гора — это место, которое было центральным для народных гуляний. А с прошлого года гулянье проходит в парке «Народный». Это своего рода символизм.

Какие планы на 2020 год?

В 2020 году у нас по планам намечено продолжение тех направлений, которые мы развиваем год от года. Мы будем подавать заявку на областные субсидии по благоустройству городских территорий, связанных с туристическими объектами, в том числе и на знаки туристической навигации. Ну и по мероприятиям, раз мы получили поддержку областную, будет более масштабный праздник «Тагильский калейдоскоп» 23 мая.

Какие объекты вы бы предложили благоустроить в туристической линии?

Нет предела совершенству, можно много перечислять. В первую очередь у нас большие проекты уже существуют: музей-завод черной металлургии и Гора Белая. Я бы отметил конкурс, который называется «Центр притяжения», который был создан по инициативе главы города. Мы ждем заявки от всех горожан независимо от того, туристический это объект, социально значимый или совершенно новая идея. По итогам будут выбраны лучшие проекты, поддержаны.

Тагильчанам предлагают создать эскизы арт-объектов для улиц города

У вас есть какие-то мысли по внедрению новых мероприятий?

Я думаю, что нам нужно работать над теми проектами, что уже существуют. Внедрение, проведение новых — это тоже задача. Мы пойдем в правильном направлении, если будем продвигать то, что имеется.

Можете отметить принципиально новые тенденции, технологии использующиеся в других странах, которые хотелось бы внедрить у нас?

Ну, конечно, здесь мы стараемся не упускать это направление. Приложение — одна из технологий, которая позволяет туристу передвигаться, выбирать точки, которые хотелось бы посетить. Для него можно сделать много апгрейдов, например, к грядущему 300-летию Тагила. Можно подумать и об аудиогидах, то есть платформа Easy Travel, где размещены аудиогиды платные и бесплатные. Мы пока, взяв эту нишу, размещаем бесплатные, но в Париже, Барселоне, Амстердаме, вы можете найти на платформе частные аудиогиды, которые пользуются спросом, но при этом они являются платными. То есть, если хочешь послушать экскурсии от туристических компаний, то покупаешь и слушаешь. Если залезть на сайт, то можно увидеть, что и музеи добавили гиды, и добавились проекты, запущенные общественные организации и даже квесты. Туристы открывают для себя город посредством квестов, находят новые точки.

В новогодние праздники был квест

Ежегодно в нашем приложении «Малахитовая линия» пытаемся придумать интересные возможности и каждый год запускаем интересное квест-приложение. Многие проходят их даже без стремления быть первыми, а просто интересно провести время, решить какие-то задачи, узнать исторические факты.

Пользуется популярностью?

Да, с каждым годом все больше народа принимает участие. Думаю, в будущем можно придумать и более сложные задания. Мы стараемся итак придумывать сложнее задания, но горожане ответственно подходят к решению задач и осведомлены об истории города. Часто они знают такие факты, которые не лежат на поверхности.

Ледовый городок в этом году вызвал не очень хорошие отзывы. Есть ли у вас какие-то идеи по этому поводу?