«Сидят без воды и отопления». Чиновники пытаются переселить семьи из аварийного дома

В доме № 30 по улице Быкова вчера, 30 января, украли батарею, из-за чего объект в данное время находится в аварийном состоянии, рассказывает глава администрации Ленинского района Геннадий Мальцев.

Это расселённый дом. Там живут две семьи, ждут расселения. Вчера в доме украли батарею в одной из пустующих квартир. Надо понимать жители вернуться или нет, исходя из этого уже запускать или не запускать. Хотя большого смысла я в этом не вижу, сказал Мальцев.

Начальник управления по учёту и распределению жилья Викторина Пырина сообщила, что для этих семей были куплены две квартиры на Вагонке.

Для них на Вагонке куплены две квартиры, договоры подготовлены, сейчас находятся в судебном процессе. Один суд назначен на 10 февраля, другой — на 27 февраля. Семьи отказываются переезжать, их не устраивают купленные двухкомнатные квартиры, рассказала Викторина Пырина.

Так же она добавила, что комнаты, в которых в данное время проживают семьи, по размеру меньше, чем новая жилплощадь.

Переговоры о переселении с жильцами ведёт директор Городской управляющей компании Виктория Гусева. Она отметила, что семьи проживают без горячей воды, газа и отопления.

Один вроде согласны, но район им не нравится. Другим не нравится 10 этаж, где воды может не быть. Мы их в октябре отключили от газа, потому что там были пожары и взрывы на котлах. Они сидят без горячей воды, сейчас без отопления, сказала Гусева.

По её словам, во время совещания семьи написали, что категорически отказываются от переселения.

Виктория Викторовна, мне остаётся только одно — дать вам срок неделю, чтобы все переселились. Ладно, устраняйте аварии, чтобы не было аварийных ситуаций, подытожил Владислав Пинаев.