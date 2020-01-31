Свердловская область заняла восьмое место в России по жилищному строительству

Свердловская область вошла в десятку регионов-лидеров по жилищному строительству в России по итогам 2019 года, установив рекорд по вводу многоквартирного жилья за последние семь лет. Почти третья часть жилья, построенного в Уральском федеральном округе, находится в Свердловской области.

Согласно данным Росстата, в Свердловской области в 2019 году в эксплуатацию введено 2,39 млн кв. м. жилья.

В министерстве строительства и развития инфраструктуры региона заявили, что больше половины нового жилья — это многоэтажки. Они занимают 1,46 млн кв. м.

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отмечает, что строительная отрасль Среднего Урала имеет высокий потенциал, а также в ней работают профессиональные сотрудники. Строительные предприятия обеспечивают область необходимыми материалами и конструкциями.