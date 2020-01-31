Тагильчанин предстанет перед судом за совершение 29 краж из автомобилей
В Нижнем Тагиле перед судом предстанет 21-летний местный житель за совершение 29 краж имущества из автомобилей, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
В ходе расследования установлено, что все преступления совершены обвиняемым с августа 2018 по октябрь 2019 года на территории Дзержинского района Нижнего Тагила.
Для совершения преступлений житель Вагонки выбирал автомобили отечественного производства, припаркованные недалеко от проходной градообразующего предприятия, а также оставленные во дворах. Для проникновения в салон он использовал отвертку. Инструментом он вскрывал капоты машин и похищал аккумуляторы. Также он вскрывал двери автомобилей или разбивал стекло. Из салона он забирал магнитолы, сабвуферы, регистраторы и другие вещи. В большинстве случаев сигнализация на автомобили не была установлена.
Украденные вещи обвиняемый продавал незнакомым людям, а аккумуляторы передавал скупщикам. Вырученные деньги он тратил по своему усмотрению. В общей сложности, ущерб составил более 100 тысяч рублей.
Злоумышленник ранее привлекался к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения.
В настоящее время расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 158 УК Российской Федерации (Кража) завершено. Следствие направило материалы дела в суд Дзержинского района Нижнего Тагила.