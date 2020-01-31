Тагильчанин предстанет перед судом за совершение 29 краж из автомобилей

В ходе расследования установлено, что все преступления совершены обвиняемым с августа 2018 по октябрь 2019 года на территории Дзержинского района Нижнего Тагила.

Для совершения преступлений житель Вагонки выбирал автомобили отечественного производства, припаркованные недалеко от проходной градообразующего предприятия, а также оставленные во дворах. Для проникновения в салон он использовал отвертку. Инструментом он вскрывал капоты машин и похищал аккумуляторы. Также он вскрывал двери автомобилей или разбивал стекло. Из салона он забирал магнитолы, сабвуферы, регистраторы и другие вещи. В большинстве случаев сигнализация на автомобили не была установлена.