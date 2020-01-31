Уральских туристов не допускают до работы после возвращения из Китая

Уральцы заявляют, что после возвращения из Китая их не допускают до работы, а детей — в школы и детские сады. Граждане КНР, прибывшие в Россию рассказывают, что их не пускают в кафе, рестораны и гостиницы. Владельцы объясняют такое поведение постановлением Роспотребнадзора.

Никаких ограничений Роспотребнадзор в отношении туристов и граждан Китая не было и нет. Это самодеятельность школ и работодателей, потому что от нас подобных распоряжений не поступало, рассказали изданию в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в департаменте образования Екатеринбурга причастность к тому, что детей не допускают до занятий, отрицают. Пресс-секретарь Екатерина Катыхина заявила, что никаких распоряжений по этому поводу от них не поступало. От родителей по недопуску детей в образовательные учреждения жалоб также получено не было.

Каждого гражданина, прилетающего в Екатеринбург из Китая, проверяют на коронавирус при помощи специального тепловизора. Это все делается в течение дня, а потому подтверждение заболевания осуществляется быстро. Если тепловизор улавливает повышение температуры, то человек сразу направляется к медикам на карантин. Врачи, в свою очередь, проводят обследование.

На данный момент в России нет ни одного подтвержденного случая заболевания.