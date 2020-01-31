Уволился фигурировавший в деле Бусылко зампрокурора Свердловской области
Зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков, который проходит в качестве свидетеля по уголовному делу бывшего первого замначальника СУ СКР по Среднему Уралу Михаила Бусылко, написал заявление об увольнении, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, Чуличков находится в отпуске, неделю назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе региональной прокуратуры отказались комментировать ситуацию.
Михаил Бусылко был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки, в посредничестве при получении взятки обвиняется также адвокат Владислав Вострецов.
По версии следствия, Вострецов попросил Бусылко возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина», пообещав ему за это денежное вознаграждение. Позднее заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования.
Следствие пыталось выяснить получал ли Дмитрий Чуличков деньги за возобновление дела. Между Бусылко и Чуличковым провели очную ставку, после которой последнего отпустили без предъявления обвинений.