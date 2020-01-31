Уволился фигурировавший в деле Бусылко зампрокурора Свердловской области

По информации издания, Чуличков находится в отпуске, неделю назад он написал заявление об увольнении по собственному желанию. В пресс-службе региональной прокуратуры отказались комментировать ситуацию.

Михаил Бусылко был задержан в ноябре прошлого года по подозрению в получении взятки, в посредничестве при получении взятки обвиняется также адвокат Владислав Вострецов.

По версии следствия, Вострецов попросил Бусылко возобновить уголовное дело о хищении активов завода АО «Металлургический завод имени Бардина», пообещав ему за это денежное вознаграждение. Позднее заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков подписал постановление о возобновлении расследования.