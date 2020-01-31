В Екатеринбурге студентов из Китая переводят на дистанционное обучение
Сегодня, 22:42ОбществоФото: pxhere.com
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Китайских студентов из екатеринбургских вузов переведут на дистанционное обучение, сообщает Ура.ру.
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Несколько вузов уральской столицы заявили о том, что переведут студентов из КНР на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. В пресс-службе горного университета рассказали, что у них обучается 77 студентов из Китая, 54 из них на каникулы уехали из России. Те, кто за пределы России не выезжал, будут учиться по расписанию.
В УрФУ пояснили, что для учащихся, уехавших в Китай, каникулы продлены до 3 марта. Если они захотят остаться на родине дольше, то им также будет предложена дистанционная форма обучения.
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