В Екатеринбурге студентов из Китая переводят на дистанционное обучение

Несколько вузов уральской столицы заявили о том, что переведут студентов из КНР на дистанционное обучение из-за вспышки коронавируса. В пресс-службе горного университета рассказали, что у них обучается 77 студентов из Китая, 54 из них на каникулы уехали из России. Те, кто за пределы России не выезжал, будут учиться по расписанию.