В Екатеринбурге за 115 миллионов рублей продается торговый центр с арендаторами
Сегодня, 09:20ОбществоФото: N1.RU
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В Екатеринбурге был выставлен на продажу торговый центр «Городской», расположенный на улице Предельной, 63. Соответствующее объявление опубликовано на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Продавец заявляет, что здание с площадью 1367,7 кв. м. располагается в зоне перспективной многоэтажной застройки и в нем полностью заполнены торговые площади.
Постройка возведена в 2016 году. Большая часть первого этажа здания занята магазином «Пятерочка». Контракт с сетевым магазином заключен до 2034 года. За торговый центр продавец просит 115 миллионов рублей.
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