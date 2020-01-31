В Екатеринбурге за 115 миллионов рублей продается торговый центр с арендаторами

Продавец заявляет, что здание с площадью 1367,7 кв. м. располагается в зоне перспективной многоэтажной застройки и в нем полностью заполнены торговые площади.

Постройка возведена в 2016 году. Большая часть первого этажа здания занята магазином «Пятерочка». Контракт с сетевым магазином заключен до 2034 года. За торговый центр продавец просит 115 миллионов рублей.