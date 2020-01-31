В Нижнем Тагиле проект парка на Муринских прудах будет завершен к середине февраля

В середине февраля Тагилгражданпроект завершит разработку проектно-сметной документации на парковую территорию на Муринских прудах.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что надо придумать символ парка, который будет привлекать посетителей.

Проектировщики доложили о том, как продвигаются работы по планам по благоустройству Нижнего Тагила и близлежащих территорий в 2020 году. Для каждого проекта обозначена конкретная дата окончания.