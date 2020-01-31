В Нижнем Тагиле проект парка на Муринских прудах будет завершен к середине февраля
Проект парковой территории на Муринских прудах в Нижнем Тагиле будет завершен к середине февраля, сообщает «Тагильский рабочий».
В середине февраля Тагилгражданпроект завершит разработку проектно-сметной документации на парковую территорию на Муринских прудах.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отметил, что надо придумать символ парка, который будет привлекать посетителей.
Проектировщики доложили о том, как продвигаются работы по планам по благоустройству Нижнего Тагила и близлежащих территорий в 2020 году. Для каждого проекта обозначена конкретная дата окончания.
Так, проект реконструкции площади Танкостроителей на Вагонке будет готов в июле. Было сказано и о реконструкции Молодежного театра. Владислав Пинаев призвал поддержать коллектив. В ближайшее время он планирует посетить премьеру и лично посмотреть, как обстоят в коллективе дела, и каковы объемы капитального ремонта.