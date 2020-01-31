В Нижнем Тагиле прошло награждение участников фестиваля «Новогодний ТОС»

Организаторы фестиваля, специалисты отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями, рассказали, что некоторые районы оформили не только площадки, но и украсили улицы. Кроме того, массовые мероприятия прошли и в недавно созданных ТОСах — «Изумрудный» и других опытных, но небольших территориях.