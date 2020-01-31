В Нижнем Тагиле прошло награждение участников фестиваля «Новогодний ТОС»
Сегодня, 13:19ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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30 января в Нижнем Тагиле прошло награждение участников фестиваля «Новогодний ТОС», сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
В мероприятии приняли участие активные жители 29 территориальных общественных самоуправлений. Дипломы и благодарности были вручены 130 тагильчанам.
В микрорайонах частного сектора ТОСы проводили новогодние и Рождественские праздники. Многие самоуправления при помощи предпринимателей подарили детям, приходившим на елки, подарки.
Организаторы фестиваля, специалисты отдела по взаимодействию с некоммерческими организациями, рассказали, что некоторые районы оформили не только площадки, но и украсили улицы. Кроме того, массовые мероприятия прошли и в недавно созданных ТОСах — «Изумрудный» и других опытных, но небольших территориях.
Большинство ТОСов делали представления и разыгрывали сказочные сценарии самостоятельно, без приглашения артистов.
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