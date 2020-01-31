В Нижнем Тагиле расселение граждан из ветхого жилья реализуется с опережением графика

Накануне в Нижнем Тагиле федеральная комиссия фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства провела выездной мониторинг одного из этапов программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, которая была реализована в 2019 году.

Специалисты дали оценку реализации программы в городе. Проверялось соответствие выполненных мероприятий требованиям законодательства, а также показатели. Также был проведен анализ порядка финансирования, качества предоставляемого жилья и порядок устранения недостатков качества домов, включенных в реестр обращений.

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин подчеркнул, что программа реализуется с опережением графика.

Вся информация об этом уже была представлена губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на итоговом заседании в правительстве в конце 2019 года, уточнил вице-мэр.