В России снизился спрос на пиротехнику

Об этом сообщил news.ru. Так, жители страны покупали фейерверки в среднем за двести шестьдесят семь рублей, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. Вместе с тем, самая востребованная стоимость петард — сто пятьдесят шесть рублей (плюс четырнадцать процентов), а бенгальских огней — пятьдесят шесть с половиной рублей (шестнадцать процентов). При этом продажи последних упали в полтора раза.