В России снизился спрос на пиротехнику

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Оператор фискальных данных «Такском», изучив свыше пятнадцати миллиардов кассовых чеков, заявил о том, что в России снизились общие продажи пиротехники. Так, с ноября 2019 года по январь 2020 года купили на шестнадцать с половиной процентов меньше товаров этой категории, чем за аналогичный период 2018–2019 годов.
Об этом сообщил news.ru. Так, жители страны покупали фейерверки в среднем за двести шестьдесят семь рублей, что на шесть процентов больше, чем годом ранее. Вместе с тем, самая востребованная стоимость петард — сто пятьдесят шесть рублей (плюс четырнадцать процентов), а бенгальских огней — пятьдесят шесть с половиной рублей (шестнадцать процентов). При этом продажи последних упали в полтора раза.
Отмечается, что в топ-пять по количеству купленной пиротехники вошли Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Тюмень и Краснодар.
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