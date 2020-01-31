Жительница Николо-Павловского требует миллион рублей за незаконное уголовное дело

В ноябре 2017 года женщину, которая работала бухгалтером в детском саду, признали виновной в хищении 190 тысяч рублей. Согласно материалам уголовного дела, деньги были перечислены на ее личный счет, также был подделан табель учета рабочего времени. Решением суда женщину приговорили к двум годам и одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Однако, спустя время, данный вердикт был обжалован в Свердловском областном суде.

В феврале 2018 года приговор Пригородного суда был отменен. Областной суд вынес оправдательный вердикт. Судебная коллегия по уголовным делам не нашла в действиях бывшего бухгалтера состава преступлений. Указано, что со стороны сотрудника есть нарушение финансовой дисциплины, внутренних приказов. Но признаков уголовно наказуемых деяний нет,рассказали в прокуратуре.