Екатеринбурженка из ЛГБТ-сообщества снова не смогла отказаться от отчества

В Екатеринбурге представительница ЛГБТ-сообщества в очередной раз не смогла отказаться от отчества.

В марте 2020 года девушка обратилась в ЗАГС с просьбой убрать из её документов отметку об отчестве и получила отказ, пишет E1. Юрист ресурсного центра ЛГБТ Анна Плюснина попыталась помочь девушке и обжаловала решение отделения ЗАГС в сентябре 2020 года. Однако суд также отказал. Тогда екатеринбурженка обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд. 28 января 2021 года облсуд оставил без изменение решение предыдущей инстанции. Юристы ресурсного центра не согласны с этим. Они настаивают, что Министерство юстиции РФ допускает отказ от отчества и намерены обжаловать решение Свердловского областного суда. Напомним, 2 октября 2020 года сообщалось о PR-менеджере ресурсного центра ЛГБТ, изменившей в свидетельстве о рождении отчество на матчество. Женщина считает, что её мать принимала более активное участие в её рождении, чем папа, а отчество — это патриархальные традиции. Екатеринбурженка поменяла в свидетельстве о рождении отчество на матчество

