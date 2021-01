Есть ли будущее у дистанционного образования: мнения жителей Нижнего Тагила

В связи с эпидемией коронавируса изменилась и система образования. Минобрнауки распорядилось ввести дистанционный формат в учебных заведениях. Вынужденный переход показал плюсы и минусы взаимодействия педагогов и учеников на расстоянии. О перспектива и ошибках дистанционного образования рассказали эксперты TagilCity.ru

Школьные уроки, передышки на переменах, задания на дом… Некоторые ученики иногда в шутку говорили, что устали от школы и не хотят идти учиться. Но никто не ожидал, что шутка может стать реальностью. В марте 2020 года заведения начали работать с учащимися дистанционно. Мы узнали мнения о дистанционном образовании тех, кто непосредственно столкнулся с учебой дома. Недостатки дистанционного образования Дистанционное образование в том виде, в котором с ним столкнулась Россия в 2020 году, получило отрицательные отзывы со стороны педагогов, родителей, студентов, школьников. Образовательный процесс оказался иногда трудоемким, а иногда и нереальным из-за технической неготовности и отношения к нему самих участников. Неполадки с техникой Неготовность российского образовательного процесса к дистанционному обучению проявилась в том, что не у всех семей есть доступ к интернету с подходящими скоростями. Трудно пришлось и тем, у кого были неподходящие жилищные условия для дистанционной учебы, у некоторых не было даже компьютеров. Возникали также проблемы с программами, из-за чего снижалось качество образования. Мы столкнулись, особенно в начале, когда все массово учились дома, с тем, что электронные платформы, сайты зависали, то есть невозможно было пройти задание, рассказала старший преподаватель кафедры ЕНФМ НТГСПИ Анастасия Попова. Иногда случалась путаница: возникали проблемы с тестами. Некорректные настройки программ выдавали заниженные оценки. Школьник мог получить незачет ответа только за то, что ввел правильный ответ с заглавной, а не прописной буквы. Школьники в беседе с редакцией пожаловались на пробелы в организации учебного. Учителя несогласованно по времени добавляли задания на сайт. Например, по литературе выкладывают задание раньше, чем по русскому языку, и поэтому, когда ты заходишь вечером в сетевой город посмотреть свои оценки, кажется, со сделанным заданием, в нём ещё куча домашней работы, поделился пятиклассник. Photo: 1mediainvest.ru Классная или домашняя работа? Во время дистанционного обучения, не все родители могли выделить много времени на объяснение заданий детям из-за работы. С младшими школьниками, которые не совсем дружны с компьютером, нужно было сидеть рядом и помогать. Некоторые ученики хитрили на онлайн уроках. Среднее звено, например, могут отключить видео, заниматься своими делами. То есть нужен опять же оффлайн контроль. Учитель никак не проверит, действительно ли у ребенка не получилось видео подключить, действительно ли у ребенка не работает, например, микрофон, рассказала TagilCity.ru Анастасия Попова. Оценки школьников, полученные на дистанте, не всегда соответствовали реальным знаниям. Ученик сидел плечом к плечу с родителями и мог выполнять задания с их помощью. Педагоги также столкнулись с недисциплинированностью и расслабленностью учеников, которые затягивали выполнение домашнего задания. Основная сложность — приучить выполнять и сдавать работы вовремя, чтобы не возвращаться к проверкам и оценивать по несколько раз, сказала заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ 41 Анна Битнер. Photo: 1mediainvest.ru Общественный деятель, руководитель благотворительного фонда «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова поделилась, что дистант плохо сказался на оценках старшей дочери. Студентка НТПК из-за тройки на экзамене лишилась стипендии. Учеба на дистанте средней дочки, ученицы начальной школы, тоже сильно беспокоила Анну, — из-за более высокой нагрузки, чем при очном обучении. Утром мы делали все задания до обеда, в обед была тренировка по гимнастике, которую не пропустить, так как занимаемся профессионально, потом уроки онлайн с трех-четырех часов, по три урока с перерывом на двадцать минут. Ребенок освобождался в семь вечера. На четвертую неделю у нее начался стресс, головные боли, бессонница, рассказала Анна Межова. «Даже предположить не могли, что это может произойти» Новые условия образовательной деятельности тяжело сказались на вузах. Особенно некомфортно было на начальном этапе. Как рассказала журналисту TagilCity. ru кандидат психологических наук Ольга Калашникова, образовательная система не была готова ни технологически, ни морально. У вузов есть четкие каноны, которым все привыкли соответствовать: лекции, семинары, практики. Переход на дистант стал неожиданностью. В последние годы стали часто использовать активные формы обучения, иммитационные методы, нормой стало использования ИКТ-технологий. Но так, чтобы уйти резко в дистант. К этому готовность была низкая. Все мы знали, что это есть, многие пробовали смешанные варианты. Но даже предположить не могли, что это может произойти, сказала доцент филиала РГППУ в Нижнем Тагиле Ольга Калашникова. Как отметила научный сотрудник, главной сложностью обучения студенческих групп на дистанционном образовании стал недостаточно высокий уровень самоорганизации студентов. Многим студентам казалось, что дистант похож на каникулы. Педагоги в свою очередь решили увеличить нагрузку на студентов. У большинства педагогов сработала установка — «они дома, поэтому нужно им дать максимальное количество материала из разных источников, предложить разнообразные задания, у них есть на это много времени», поделилась с TagilCity.ru Ольга Калашникова. Photo: 1mediainvest.ru Некоторые студенты заметили снижение качества образования при дистанционном обучении. На так называемом дистанте довольно просто списывать, что дает обучающимся возможность почувствовать, в некотором роде, безнаказанность нечестного выполнения заданий, что сказывается на дальнейшем очном обучении, отметил третьекурсник КФУ Дамир. По мнению кандидата социологических наук Ирины Белоусовой, удаленный формат взаимодействия затруднял выстраивание коммуникационных связей между участниками образовательного процесса, усложнял процесс сотрудничества. Если преподаватель изначально имел привилегии по отношению к учащемуся, то дистанционное образование стерло эти рамки. Как сообщила Ирина Белоусова, при традиционном обучении преподаватель видит взгляды учащихся и ловит их эмоции, дистанционное обучение лишает такой возможности и может привести к замыканию учащихся. Отсутствие активной включенности учащегося в образовательный процесс не даст эффективных результатов обучения. С другой стороны, усиливается инфантильность учащихся к процессу обучения из-за снижения количества аудиторных занятий и перевод части курса на самостоятельное изучение, замена живого общения преподавателя на видеолекции в youtubе, сказала доцент кафедры социальной работы, управления и права НТГСПИ (филиал) РГППУ Ирина Белоусова. Студентам не хватало на дистанте взаимодействия с преподавателями. Как отметила студентка 3 курса социально-гуманитарного факультета НТГСПИ Кристина Фесик, за полтора часа общения в аудитории, они получали столько же информации, сколько на дистанционном обучении за четыре часа. По словам студентки, одно дело читать учебники и смотреть вебинары, другое — живое общение. Живое общение сложно заменить. Photo: 1mediainvest.ru «Я училась на домашнем, и я была антисоциальная» Людям с ограничениями здоровья тяжело посещать учебные заведения. Как отмечает колясочница Евгения Новокшонова, даже заочное образование не всем подходит, поскольку на сессию надо приехать, а это не так просто. Трудности возникают с доступной средой. Дело даже не в транспорте, в большинстве случаев, это такси, а это довольно дорого. Самое сложное — попасть внутрь вуза и передвижение между аудиториями. Здания же никак для нас, колясочников, не приспособлены. Такая же ситуация и со школами, колледжами, рассказала Евгения. Photo: tagilcity.ru Ответ о необходимости дистанционного образования очевиден. Но минусом станет отсутствие очного общения между преподавателем и особенным учащимся. Отрицательным моментом является и то, что при дистанте нет общения в коллективе. Ученику с инвалидностью сложно будет понять, насколько он успешен в знании предмета по сравнению с другими людьми. Сложно будет в дальнейшем адаптироваться в коллективе. Чем может помочь дистант? Честно, не знаю. Я училась на домашнем, и я была антисоциальная, и боялась выйти в свет. Только благодаря психологии я выбралась с этих четырех стен, поделилась человек с инвалидностью Анастасия Ленькова. Преимущества дистанционного образования Дистанционная работа с учащимися получила и положительные отзывы. Плюсом стала изоляция из-за распространения коронавируса и уменьшение риска заболеть. Помимо защиты от вируса, учеба на дистанте показала и другие преимущества. Дистанционные технологии открыли новые возможности Введение новой формы обучения оказалось полезно для повышения квалификации преподавательского состава. Для многих педагогов дистанционные технологии открыли новые возможности и перспективы. Ведь все новое развивает нас и делает более компетентными, поделилась Ольга Калашникова. Photo: 1mediainvest.ru По словам руководителя благотворительного фонда «НТГРК» Анны Межовой, дистант предоставляет возможность домашнего обучения ребенка. Дистационному образованию быть, это огромный плюс для тех родителей, которые не доверяют школе, сообщила Анна. Дистант дал больше времени на изучение материала ученикам. Школьники признались, что у них была возможность получить хорошую оценку за качественную и вовремя отправленную работу. Председатель союза студентов Уральского гуманитарного института УрФУ Татьяна Никитина отметила преимущество дистанционного образования в возможности записать лекции, потом их снова послушать и лучше усвоить материал. Дистант научил самостоятельности Дистанционное образование, как признались многие родители, помогло развить у детей самостоятельность. Сын одной из собеседниц редакции успешно сам справлялся с уроками. Научить оно может самостоятельности, усвоение же самого материала, считаю, происходит процентов на семьдесят, так как нет возможности задавать вопросы, если что-то непонятно, мало времени на усвоение, сказала TagilCity.ru мама школьника Екатерина Хакимова. По словам старшего преподавателя Анастасии Поповой, самостоятельное изучение материала при дистанционном обучении дает возможность определить, насколько у ребёнка развито умение распределять свое время на изучение уроков, насколько он может самостоятельно анализировать прочитанный материал, насколько у него развито умение учиться. Как заметил студент 4 курса кафедры «Специальное машиностроение» НТИ (ф) УрФУ Иван Шадрин, дистант позволил ему и его сокурсникам повзрослеть: не было доступности прийти по звонку к преподавателю и получить все необходимое. По мнению Ивана, дистанционное образование позволяет научиться распоряжаться ресурсом времени и подстраиваться под изменяющуюся окружающую среду. Ответственные и сознательные студенты поняли, что их образование, а как следствие и их будущая карьера, и жизнь, на 100% зависят от них самих. Данный формат обучения позволил людям развивать в себе такие качества как самоорганизованность, time-management, умение пользоваться и находить необходимую информацию, поделился с TagilCity.ru Иван. Председатель союза студентов УрФУ Асалик Партов сказал, что задания на дистанционном обучении не сильно отличались от заданий в традиционной форме. Справиться помогало старание, усердие, наличие инструментариев. На мой взгляд, о тотальной низкой успеваемости говорить не приходится — правильнее было бы обратиться к статистике по сессии: 24597 студентов УрФУ (это 70,8% от общего числа) закрыли летнюю сессию без долгов. По зимней итоги ещё не подведены, она закончится 1 февраля, рассказал про сессию Асалик Партов. Photo: 1mediainvest.ru Дистанционно учить человека с особенностями здоровья гораздо проще Для людей с особенностями здоровья дистанционное образование является возможностью получить новые знания. По словам человека с инвалидностью Евгении Новокшоновой, это не просто востребованная услуга, а настоящий прорыв для людей с ограниченными возможностями. Дистанционно учить инвалида очно гораздо проще и дешевле, чем устраивать специальную среду в вузе для него, а число специалистов будет расти. Очень многие хотят быть полезными обществу, отметила Евгения. По словам председателя общества инвалидов Игоря Постоногова, дистанционное обучение для людей с ограничениями — это очень удобно и мобильно. На данный момент нет такого понятия «нерабочая» группа инвалидности, если человек приобретет какие-то знания, он сможет трудоустроиться, как уточнил Игорь Постоногов. Если есть возможности — это очень здорово, и думаю, что образование полученное, а сейчас совсем другие технологии, очень способствует реализации, адаптации в социуме инвалида. Он будет себя чувствовать нужным, и естественно у него совсем другое будет настроение по жизни и отношение к жизни другое, сообщил председатель ДРО ООО ВОИ Игорь Постоногов. «Результаты дистанционного образования сейчас сложно оценивать» Начальник управления образования администрации Нижнего Тагила Татьяна Удинцева сообщила TagilCity.ru плюсы и минусы дистанционного образования. Ценным стало то, что в условиях ограничительных мероприятий образовательный процесс все-таки продолжался. Положительный момент, что ребята и педагоги освоили новые технологии, научились работать с разным программным обеспечением, потому что раньше очень много предлагалось и педагоги относились с большей долей скептицизма к этим предложениям. Изъяном дистанционного обучения было отсутствие живого общения педагогов и детей. Слабой стороной оказалась разная информационная культура, то есть уровень работы с компьютером. Также не у каждой семьи была возможность обеспечить полноценные условия — компьютерная техника разного качества и возможностей. Как подчеркнула Татьяна Удинцева, для работы в дистанте детям необходимо обладать высоким уровнем самоорганизации, но с этим возникали большие проблемы у ребят в силу возраста. Результаты дистанционного образования сейчас сложно оценивать, но определенным маяком будут всероссийские проверочные работы (хотя они проходят не во всех классах, конечно, они покажут результаты дистанта). Сейчас мы в школах проводим работу по выявлению «учебных дефицитов» у детей и выстраиваем систему коррекции, чтобы скорректировать то, что дети не усвоили во время дистанционного периода обучения. Стараемся это восполнить и время для этого есть, подытожила Татьяна Удинцева. Как показал 2020 год, российское образование оказалось не готово к полному переходу на дистант. Однако участники процесса открыли для себя много нового. И это, бесспорно, стало ценным уроком для всех.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter