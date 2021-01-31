Есть ли будущее у дистанционного образования: мнения жителей Нижнего Тагила

Результаты дистанционного образования сейчас сложно оценивать, но определенным маяком будут всероссийские проверочные работы (хотя они проходят не во всех классах, конечно, они покажут результаты дистанта). Сейчас мы в школах проводим работу по выявлению «учебных дефицитов» у детей и выстраиваем систему коррекции, чтобы скорректировать то, что дети не усвоили во время дистанционного периода обучения. Стараемся это восполнить и время для этого есть, подытожила Татьяна Удинцева.