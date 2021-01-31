Под Нижним Тагилом дайверы погрузились в затопленный карьер

Под Нижним Тагилом дайверы погрузились в затопленный карьер

Сегодня, 18:40ОбществоPhoto: delphel в Instagram
В карьере Лазурный под Нижним Тагилом дайверы устроили подледное погружение.

Для погружения в зимних условиях, на поверхности льда делается специальной отверстие — майна. Из-за низкой температуры воды, которая достигает +2 градусов, аквалангистам приходится надевать специальное снаряжение и хорошо утепляться. В воде можно провести не более полутора часов, пишет E1.

В карьере Лазурный под Нижним Тагилом ныряльщиков привлекает прозрачность воды. Во время погружения они засняли размещенные там самолет, мотоцикл и другие вещи. Один из дайверов сфотографировался с новогодней елкой.

Photo:delphel в Instagram

Погрузиться под лед может лишь человек, который прошел несколько специализированных курсов. При видимости в 30 метров, аквалангист получает возможность сделать красивые фотографии.

Stories:
Нижний Тагил
карьерводолазпогружениеНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы