Под Нижним Тагилом дайверы погрузились в затопленный карьер

В карьере Лазурный под Нижним Тагилом дайверы устроили подледное погружение.

Для погружения в зимних условиях, на поверхности льда делается специальной отверстие — майна. Из-за низкой температуры воды, которая достигает +2 градусов, аквалангистам приходится надевать специальное снаряжение и хорошо утепляться. В воде можно провести не более полутора часов, пишет E1. В карьере Лазурный под Нижним Тагилом ныряльщиков привлекает прозрачность воды. Во время погружения они засняли размещенные там самолет, мотоцикл и другие вещи. Один из дайверов сфотографировался с новогодней елкой. Photo: delphel в Instagram Погрузиться под лед может лишь человек, который прошел несколько специализированных курсов. При видимости в 30 метров, аквалангист получает возможность сделать красивые фотографии.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter