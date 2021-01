«Сама виновата». Экс-бойфренд рассказал об избиениях матери его сына

После публикации TagilCity.ru и множества комментариев в соцсетях редакция связалась с бывшим сожителем тагильчанки Рушаном, которого Дарья обвиняет в побоях и угрозе убийством, в том числе на глазах их общего сына.

Рушан не отрицает факт избиений, однако считает, что Дарья сама вынуждает его к этому. По его словам, изначально всё началось из-за ревности женщины. Когда мы начали совместную жизнь, а я гулял с друзьями, Дарье казалось, что я ей изменяю. Из-за этого происходили ссоры даже до рождения ребенка. Я все время пытался ее успокоить, однако она не реагировала, и начинался скандал,рассказал мужчина редакции. Он пояснил, что они расстались, но после рождения ребенка опять сошлись вместе. По его словам, он полностью обеспечивает семью: дает деньги, делает ремонт в квартире. Мы несколько раз сходились и расходились с Дарьей. При этом, когда мы были не вместе, она ревностно относилась к моим новым избранницам. Одной из них она порезала колеса на автомобиле,отметил Рушан. Последняя ссора произошла после того, как Дарья не пустила его домой. В январе этого года мы с семьей находились дома. На улице были морозы, мне позвонил друг и попросил помочь завести машину. Я вернулся минут через 15, но Дарья мне не открыла. Кроме того, она заблокировала все номера телефонов,рассказал мужчина. Он пояснил, что неоднократно и безрезультатно пытался добиться встречи с Дарьей. 26 января он ехал мимо и увидел, как женщина ведет сына и племянника с детский сад. Я подошел и хотел взять сына на руки, а она стала доставать шокер. Подошла незнакомая женщина, тогда Дарья стала просить у нее о помощи, хотя я ей не угрожал. Я оттолкнул мать моего ребенка, я не бил ее по лицу, она просто упала. Затем я пнул ее несколько раз и ушел,пояснил мужчина. Рушан пояснил, что ранее для избиения в лес Дарью и ребенка не вывозил, очередная ссора происходила в машине в районе лесомассива на Руднике. Дарья вышла из машины, а затем бросила ребенка и убежала. Я сам понимаю, что не надо распускать руки. Мне просто обидно, что я к семье отношусь хорошо и помогаю ей, в отличие от многих моих друзей. Мы договаривались с Дарьей не драться, однако она сама, а также ее родственники неоднократно кидались на меня сами и наносили побои,рассказал Рушан. Кроме того мужчина рассказал, что никаких таблеток от агрессии ему не выписывали и он не должен по показаниям принимать медицинские препараты. Напомним, тагильчанка рассказала, что боится за свою жизнь и своего ребенка из-за избиений и угроз убийством со стороны бывшего сожителя. По всем обращениям женщины в полиции Нижнего Тагила были проведены проверки. При необходимости, назначались судебно-медицинские экспертизы, результаты которых необходимы для принятия решения о возбуждении уголовного дела, отметили в МУ МВД «Нижнетагильское». Мужчина уже дважды был судим по статьям 115 и 119 УК РФ, однако до сих пор находится на свободе и продолжает избивать и преследовать женщину. Он получил 160 часов исправительных работ и ограничение свободы на один год и два месяца. Дарья предоставила в редакцию все документы об отказе в возбуждении уголовных дел и копии судебных решений. Бьет и угрожает убить: тагильчанка не может добиться реального срока для экс-сожителя

