«Сходка» водителей и несанкционированные митинги. Итоги дня в Свердловской области

«Сходка» водителей и несанкционированные митинги. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 31 января.

В Екатеринбурге автолюбители встретились на проспекте Ленина и образовали пробку. По словам организаторов, цели создавать помехи другим машинам у участников встречи не было, поскольку они раз в полугодие устраивают аналогичные «сходки». По дороге к зданию Уральского федерального университета колона машин несколько раз останавливалась, чтобы сгруппироваться. Последняя остановка и стала причиной образования пробки. Сотрудники ГИБДД массово оштрафовали участников автоколонны.

В Екатеринбурге представительница ЛГБТ-сообщества вновь не смогла отказаться от отчества. В марте 2020 году девушка пришла в ЗАГС и попросила убрать из её документов отметку об отчестве, однако получила отказ. После неудачной попытки юриста ресурсного центра ЛГБТ Анны Плюсниной обжаловала решение, екатеринбурженка обратилась с апелляцией в Свердловский областной суд, который оставил без изменений решение предыдущей инстанции.

В Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре города. После они направились к театру Драмы, где водили хоровод и скандировали лозунги. В результате на несанкционированное мероприятие пришло около 150 тагильчан. В ходе протеста начались задержания: по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов отводили митингующих в полицейские автобусы.

В Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 352 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших приближается к 70,5 тысячам. За прошедшие сутки от коронавируса скончались 14 свердловчан. Общее количество смертей в области достигло 2 034 человек. В России за минувшие 24 часа выявлено 18 359 случаев заболевания. За время пандемии на территории страны умерли 73 182 человека, из них 485 — за последние 24 часа.

Related news:
Свердловская областьЕкатеринбургитоги дня
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы