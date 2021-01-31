«Сходка» водителей и несанкционированные митинги. Итоги дня в Свердловской области

В Нижнем Тагиле и в Екатеринбурге прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре города. После они направились к театру Драмы, где водили хоровод и скандировали лозунги. В результате на несанкционированное мероприятие пришло около 150 тагильчан. В ходе протеста начались задержания: по словам очевидцев, сотрудники правоохранительных органов отводили митингующих в полицейские автобусы.