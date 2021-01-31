Уроженец Екатеринбурга удостоен Демидовской премии

Уроженец Екатеринбурга удостоен Демидовской премии

Сегодня, 19:30ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Уроженец Екатеринбурга получит Демидовскую премию на церемонии в Москве, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Демидовскую премию получит уроженец Екатеринбурга Леопольд Леонтьев. Он заслужил её в номинации «Металлургия». Леопольд трудится в должности главного научного сотрудника Института металлургии УрО РАН. Ему принадлежит более 120 патентов и изобретений. Имеет более 500 научных публикаций.

Photo:Сайт РАН

Кроме того, премии будут вручены ректору МГИМО Анатолию Торкунову, академику Виктору Садовничему, председателю наблюдательного совета УрФУ Дмитрию Пумпянскому.

Отмечается, что премия является самой престижной из научных наград России. Церемония вручения пройдет в Москве. Каждый из лауреатов получит один миллион рублей.

Напомним, 26 свердловских ученых были удостоены Губернаторской премии. Каждый из награжденных получит по 200 тысяч рублей.

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