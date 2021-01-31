В Екатеринбурге автолюбители собрались на встречу и устроили пробку в центре города

В Екатеринбурге автолюбители собрались на встречу и устроили пробку в центре города

Сегодня, 10:35ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Екатеринбурге из-за встречи автолюбителей на проспекте Ленина образовалась пробка.

Как рассказали организаторы, цели создавать помехи другим машинам у участников встречи не было.

Мы не перекрывали дорогу. Остановились, чтобы дождаться отставших, а одна полоса оставалась свободной. Цели нарушать правила ПДД у нас нет, передает E1 слова одного из организаторов.

Автовладельцы устраивают подобные «сходки» один раз в полугодие. На этот раз они собрались на парковке на Металлургов, где некоторые участники устроили дрифт с видеосъемкой. Затем колонной они направились к зданию Уральского федерального университета. По дороге колонна четыре раза останавливалась, чтобы сгруппироваться. Последняя такая остановка и послужила причиной затора на дороге.

Отмечается, что некоторые участники высовывались из автомобилей на ходу, а водители создавали ситуации, которые могли привести к аварии.

Напомним, 28 января двое екатеринбуржцев перекрыли полосу движения на Плотинке. Мужчины поставили на «аварийку» BMW, разложили столик и играли в шахматы.

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