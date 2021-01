В Екатеринбурге автолюбители собрались на встречу и устроили пробку в центре города

В Екатеринбурге из-за встречи автолюбителей на проспекте Ленина образовалась пробка.

Как рассказали организаторы, цели создавать помехи другим машинам у участников встречи не было. Мы не перекрывали дорогу. Остановились, чтобы дождаться отставших, а одна полоса оставалась свободной. Цели нарушать правила ПДД у нас нет, передает E1 слова одного из организаторов. Автовладельцы устраивают подобные «сходки» один раз в полугодие. На этот раз они собрались на парковке на Металлургов, где некоторые участники устроили дрифт с видеосъемкой. Затем колонной они направились к зданию Уральского федерального университета. По дороге колонна четыре раза останавливалась, чтобы сгруппироваться. Последняя такая остановка и послужила причиной затора на дороге. Отмечается, что некоторые участники высовывались из автомобилей на ходу, а водители создавали ситуации, которые могли привести к аварии. Напомним, 28 января двое екатеринбуржцев перекрыли полосу движения на Плотинке. Мужчины поставили на «аварийку» BMW, разложили столик и играли в шахматы. Два жителя Екатеринбурга перегородили дорогу в центре для игры в шахматы

