В Екатеринбурге автолюбители собрались на встречу и устроили пробку в центре города

Автовладельцы устраивают подобные «сходки» один раз в полугодие. На этот раз они собрались на парковке на Металлургов, где некоторые участники устроили дрифт с видеосъемкой. Затем колонной они направились к зданию Уральского федерального университета. По дороге колонна четыре раза останавливалась, чтобы сгруппироваться. Последняя такая остановка и послужила причиной затора на дороге.