В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

В Нижнем Тагиле на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли порядка 150 человек, сообщает Министерство общественной безопасности.

Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре Нижнего Тагила. Затем они подошли к тагильскому театру Драмы. Там митингующие водили хоровод и скандировали лозунги. Полицейские через громкоговорители предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Затем участники направились по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала и свернули на проспект Мира. В МОБ уточнили, что для проведения массовых мероприятий необходимо заранее подавать заявку. В регионе многие принимают участие в митингах. Чтобы мероприятие было санкционировано необходимо разрешение, в данном случае заявку даже не подавали. Это значит, что решившимся прийти на подобную акцию необходимо понимать, что их могут привлечь к ответственности,считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter