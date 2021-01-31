В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

В регионе многие принимают участие в митингах. Чтобы мероприятие было санкционировано необходимо разрешение, в данном случае заявку даже не подавали. Это значит, что решившимся прийти на подобную акцию необходимо понимать, что их могут привлечь к ответственности,считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.