В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

Сегодня, 15:05ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального пришли порядка 150 человек, сообщает Министерство общественной безопасности.

Тагильчане собрались у здания цирка на улице Горошникова в центре Нижнего Тагила. Затем они подошли к тагильскому театру Драмы. Там митингующие водили хоровод и скандировали лозунги.

Полицейские через громкоговорители предупреждали граждан об административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Затем участники направились по проспекту Ленина в сторону железнодорожного вокзала и свернули на проспект Мира.

В МОБ уточнили, что для проведения массовых мероприятий необходимо заранее подавать заявку.

В регионе многие принимают участие в митингах. Чтобы мероприятие было санкционировано необходимо разрешение, в данном случае заявку даже не подавали. Это значит, что решившимся прийти на подобную акцию необходимо понимать, что их могут привлечь к ответственности,считает уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

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