21-летняя тагильчанка с мужем-пенсионером выясняли отца ее ребенка в эфире «России 1»

21-летняя тагильчанка с мужем-пенсионером выясняли отца ее ребенка в эфире «России 1»
21-летняя тагильчанка с мужем-пенсионером выясняли отца ее ребенка в эфире «России 1»
Сегодня, 19:53ОбществоФото: Скриншот передачи "В прямом эфире"
73-летний муж-москвич заподозрил 21-летнюю тагильчанку в измене и пришел на шоу Андрея Малахова, чтобы выяснить, правда ли он отец ее ребенка.

Тагильчанка Татьяна Карпунина и ее муж Алексей Ворона познакомились в соцсетях. Девушка увлекалась тяжелой атлетикой, а Алексей — мастер спорта по тяжелой атлетике, рекордсмен Советского Союза и чемпион России. По ее просьбе он составил ей программу персональных тренировок, и Татьяна уехала в Москву, где стала заниматься под руководством Алексея.

Спустя время между девушкой и пенсионером завязались романтические отношения, они поженились, и весной прошлого года Татьяна родила сына.

Сначала мужчина был очень рад ребенку, но, после того как неизвестный прислал ему видео, где его юная жена обнимает какого-то молодого человека, стал сомневаться в своем отцовстве. Мать Татьяны также не верила, что дочь родила от 73-летнего наставника. Однако тест ДНК показал на передаче вероятность отцовства оказалась 99,9%.

Гости студии шоу «В прямом эфире» были возмущены большой разницей в возрасте у пары, а также недоверием Алексея своей супруге. Тагильчанка вела себя очень спокойно, и ее не смутило решение мужа проверить ее верность.

Сюжеты:
Нижний Тагил
шоуРоссия 1Нижний Тагил
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