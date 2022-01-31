Акция «Миллион желаний» от «Пятерочки» и Coca-Cola собрала свыше 1,6 млн участников

По словам директора по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятерочка» Оксаны Трофимовой, не только дети, но и взрослые верят в чудеса и с трепетом ждут исполнения своих желаний в новом году. Поэтому коллектив торговой сети «Пятерочка» каждый год стремится нести людям добро, делиться теплом и заботой. Трофимова также выразила надежду, что благодаря новогодней акции сотрудникам «Пятерочки» вместе с партнером Coca-Cola в России и посетителями удалось доставить радость тем, кто особо нуждается во внимании, помощи и поддержке, и при этом сохранить в их сердцах веру в добро.