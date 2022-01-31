Душил подушкой. Свердловчанка чуть не погибла из-за нападения ревнивого ухажера

Живя в Екатеринбурге Наталья познакомилась с Олегом. Закрутился роман, который из-за ревности мужчины продолжался недолго. Женщина попыталась разорвать отношения. Злоумышленник предложил обсудить это в кафе. После этого он проводил Дробину до съемной квартиры и попытался задушить. А затем, когда жертва перестала подавать признаки жизни, сообщил ее матери о том, что Наталья якобы упала в обморок. Медики на адрес приехали через 40 минут. Было это 18 июля 2018 года.