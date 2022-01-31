Душил подушкой. Свердловчанка чуть не погибла из-за нападения ревнивого ухажера

Наталье Дробина до тяжелой травмы была здоровым человеком. После развода с мужем и переезда в Екатеринбург 38-летняя женщина в одиночку растила дочь Алину. Она сама зарабатывала на жизнь, поддерживала себя в хорошей физической форме и старалась правильно питаться.
В Первоуральске, откуда четыре года назад уехали мама с дочкой, осталась ипотечная квартира. Требовались немалые деньги, чтобы оплатить кредит. Дробина была дизайнером в одной из компаний, подрабатывала мастером шугаринга и воспитателем в детском саду.
Живя в Екатеринбурге Наталья познакомилась с Олегом. Закрутился роман, который из-за ревности мужчины продолжался недолго. Женщина попыталась разорвать отношения. Злоумышленник предложил обсудить это в кафе. После этого он проводил Дробину до съемной квартиры и попытался задушить. А затем, когда жертва перестала подавать признаки жизни, сообщил ее матери о том, что Наталья якобы упала в обморок. Медики на адрес приехали через 40 минут. Было это 18 июля 2018 года.
Наталью Дробину спасли. Но, по объяснениям матери, добиваться суда семья не стала. С ее слов, мужчина спрятался за 51 статьей Конституции России, разрешающей не свидетельствовать против себя. Затем в адрес пострадавших стали поступать угрозы.
В настоящее время Наталья Дробина разговаривает. Утраченные из-за гипоксии рефлексы восстанавливаются. Женщина пытается ходить и даже вспомнила английский язык. Однако реабилитация выливается в огромные расходы. Пенсия у пациентки — 19 тысяч рублей, а минимальный набор лекарств стоит 4,5 тысячи рублей. Два миллиона рублей семья уже потратила на обследование Натальи в Клинике института мозга.
— Сейчас мы собираем деньги на реабилитацию в московском центре, но суммы невероятные, рассказала мама Е1.